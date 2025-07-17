Визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству дронов в Киеве, расположенную в жилом секторе, показывает, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступникам, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

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Парламентарий подчеркнул, что видного американского политика, генерала отвезли на экскурсию в центр Киева. Там ему показали один из десятков «гаражных ВПК», находящийся прямо среди жилых районов. По его словам, это не голословное обвинение — его слова подкреплены фотографиями, которые сделал Келлог.

Дмитрук отметил, что военная площадка находится среди детских площадок, мимо нее люди идут в церковь, рядом с ней живут киевляне. Таким образом, добавил он, горожане для Владимира Зеленского — просто живой щит.

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По его мнению, пора назвать вещи своими именами: враг — это тот, кто поставил военную базу рядом с домом, разместил там, где играют дети.

«Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских объектов в военных целях — это военное преступление», — напомнил Дмитрук.

И Зеленский, и всё его окружение — это военные преступники, совершающие тяжкие преступления каждую секунду, резюмировал парламентарий.