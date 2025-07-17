УПЦ обязали разорвать все связи с РПЦ за месяц

Государственная служба Украины по этической политике и свободе совести потребовала от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

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— Государственная служба по этнополитике и свободе совести вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), у которой ранее нашла признаки аффилированности с Русской православной церковью, — говорится в материале.

Согласно предписанию, митрополит УПЦ Онуфрий до обозначенной даты должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, утрате силы всех положений Устава РПЦ для церкви, признании недействительными принятых русской церковью решений об «аннексии» епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ.

Также Онуфрий должен публично заявить о том, что он не согласен с назначением в уставные органы управления РПЦ, и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с русской церковью, передает РИА Новости.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия. Причиной стало добровольное получение священнослужителем российского гражданства в 2002 году, о чем узнала СБУ. Кроме того, Онуфрий не сообщил о получении гражданства в уполномоченные украинские органы власти.