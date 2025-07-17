Трамп потребовал обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Минюст и ФБР выложили в открытый доступ данные по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Журналисты напомнили, что дело Эпштейна обсуждается в общественном пространстве США на протяжении многих месяцев.

Трамп назвал обвинения по делу Эпштейна новой аферой демократов

По их словам, власти обещают опубликовать данные, затем переносят дату публикации. Политики и бизнесмены, в том числе, техномагнат Илон Маск, требуют опубликовать информацию в полном объеме, призывают раскрыть имена клиентов предпринимателя.

«Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениям Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить», — отметила Левитт.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что власти США не хотят раскрывать правду по делу Джеффри Эпштейна о торговле детьми, поэтому «затыкают рот» тем, кто желает докопаться до истины.