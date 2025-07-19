Раскрыты последствия возможных санкций Трампа против России

Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России при отсутствии сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а не Москве. Об этом написала французская газета Le Parisien со ссылкой на экспертов.

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Аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат указал, что возможные санкции могут нанести большой вред США и Евросоюз«у. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие», — отметил он.

Бунат добавил, что вторичные санкции приведут к катастрофе в мировой торговле, поэтому США вряд ли введут их. При этом 18-й пакет европейских ограничений также не усилит давление на Москву, а ускорит кризис в ЕС.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.