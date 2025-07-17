Подсчитано, сколько бомбежек устроил Трамп

Президент США Дональд Трамп за 5 месяцев второго срока нанес всего на 26 авиаударов меньше, чем его предшественник Джо Байден за четыре года. Об этом пишет итальянский портал L'Espresso.

Журналисты отметили, что Трамп прославился миротворческой риторикой, язвительными высказывания в адрес прошлой администрации, развязавшей конфликт на Украине.

«Мы будем измерять наш успех не только выигранными войнами, но и теми войнами, которые мы закончим. И, что вероятно еще важнее, теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Это называется миром через силу», —заявил Трамп во время своего иннаугурационного выступления.

Зеленский рассказал о «мегасделке» с Трампом

Вместе с тем, его дела на посту президента расходятся со словами: завершенных конфликтов нет, зато есть начатые, пояснили авторы статьи.

Согласно данным Armed Conflict Location и Event Data, организации, которая занимается картографированием данных о военных конфликтах при нынешнем главе Белого дома за 5 месяцев было нанесено 529 ударов, а при его предшественнике за 4 года — 555.

Эксперты уточнили, что Трамп нанес ракетно-бомбовые удары по Йемену, Сомали, Сирии, Ираку, Ирану. Они добавили, что в США на фоне агрессивной политики президента растет недовольство — доверие к американскому лидеру теряют даже те, кто голосовал за него в ноябре прошлого года.