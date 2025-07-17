Подсчитано, сколько бомбежек устроил Трамп

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп за 5 месяцев второго срока нанес всего на 26 авиаударов меньше, чем его предшественник Джо Байден за четыре года. Об этом пишет итальянский портал L'Espresso.

Подсчитано, сколько бомбежек устроил Трамп
© Global Look Press

Журналисты отметили, что Трамп прославился миротворческой риторикой, язвительными высказывания в адрес прошлой администрации, развязавшей конфликт на Украине.

«Мы будем измерять наш успех не только выигранными войнами, но и теми войнами, которые мы закончим. И, что вероятно еще важнее, теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Это называется миром через силу», —заявил Трамп во время своего иннаугурационного выступления.

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Вместе с тем, его дела на посту президента расходятся со словами: завершенных конфликтов нет, зато есть начатые, пояснили авторы статьи.

Согласно данным Armed Conflict Location и Event Data, организации, которая занимается картографированием данных о военных конфликтах при нынешнем главе Белого дома за 5 месяцев было нанесено 529 ударов, а при его предшественнике за 4 года — 555.

Эксперты уточнили, что Трамп нанес ракетно-бомбовые удары по Йемену, Сомали, Сирии, Ираку, Ирану. Они добавили, что в США на фоне агрессивной политики президента растет недовольство — доверие к американскому лидеру теряют даже те, кто голосовал за него в ноябре прошлого года.