Вэнс выступил за освобождение американцев от помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс полностью поддерживает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, чтобы освободить американских налогоплательщиков от предоставления помощи Украине. Об этом сообщил представитель Вэнса, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не собирается оплачивать оружие для Киева, поскольку Трамп, в отличие от бывшего американского главы Джо Байдена, поставил интересы страны на первое место. И теперь оплачивать помощь Украине будут европейские союзники Соединенных Штатов.

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«Вэнс полностью поддерживает план Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине», — сказал представитель вице-президента.

Ранее глава США заявил, что Вашингтон продолжит и дальше передавать Киеву оружие, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координировать данный процесс будет НАТО.