Окружение американского главы и сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в частности, ловко сыграли на желании президента США Дональда Трампа быть победителем. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.

По его словам, «это абсурд». Макгрегор отметил, что президент России Путин всегда четко представлял позицию страны, и он был честен с Трампом.

Полковник подчеркнул, что «ушлые американские политики, такие как Линдси Грэм*» хорошо сыграли на желании главы Белого дома быть лучшим.

Ранее Трамп 14 июля пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.