Орбан не видит никакой угрозы для Европы со стороны России

Европа не должна опасаться нападения со стороны России, поскольку никаких причин для этого просто не существует. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в интервью YouTube-каналу Ultrahang на вопросы по поводу отношений между РФ и странами Запада.

"Я вообще не вижу разумных причин, по которым Россия могла бы попытаться развязать войну против Западной Европы", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что Россия является мощной ядерной державой, которую по определению победить нельзя, но она все равно уступает Евросоюзу и НАТО по численности населения, расходам на оборону и общему военному потенциалу.

Кроме того, напомнил премьер, в Североатлантическом альянсе действует принцип коллективной обороны, гарантирующий безопасность всех его участников.