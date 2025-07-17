Орбан не видит никакой угрозы для Европы со стороны России

ТАСС

Европа не должна опасаться нападения со стороны России, поскольку никаких причин для этого просто не существует. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в интервью YouTube-каналу Ultrahang на вопросы по поводу отношений между РФ и странами Запада.

Орбан не видит никакой угрозы для Европы со стороны России
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"Я вообще не вижу разумных причин, по которым Россия могла бы попытаться развязать войну против Западной Европы", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что Россия является мощной ядерной державой, которую по определению победить нельзя, но она все равно уступает Евросоюзу и НАТО по численности населения, расходам на оборону и общему военному потенциалу.

Кроме того, напомнил премьер, в Североатлантическом альянсе действует принцип коллективной обороны, гарантирующий безопасность всех его участников.