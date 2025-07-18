В МИД Бразилии прокомментировали угрозы НАТО в адрес страны

НАТО не обладает полномочиями вводить какие-либо санкции в отношении Бразилии за торговые отношения с Россией, а высказывания генсека альянса Марка Рютте в этой связи абсолютно неуместны. Об этом в интервью CNN Brasil заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс является военным альянсом, который не заключает торговые соглашения. Министр напомнил, что Бразилия не входит в НАТО.

По словам Виейры, заявления Рютте противоречат действующему порядку международной торговли. Бразилия, как и другие государства, решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках Всемирной торговой организации, «поэтому такие заявления лишены всякого смысла».

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15 июля Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией. Он отметил, что этим трем странам нужно обратить внимание на происходящее, так как санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

Ранее в Китае отреагировали на предупреждение НАТО о санкциях за торговлю с РФ.