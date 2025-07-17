В Белом доме объяснили отеки ног и синяки на руке Трампа

Президент США Дональд Трамп остается в отличном состоянии здоровья. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"В последние недели у президента наблюдалась легкая отечность в нижних конечностях. Это было тщательно проверено медицинской службой Белого дома. Обследование выявило хроническую венозную недостаточность - это распространенное состояние у людей старше 70 лет. Важное уточнение: признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено", - сообщила Ливитт со ссылкой на врача президента.

По ее словам, лабораторные исследования и кардиологические тесты показали нормальные результаты. Также Ливитт прокомментировала появление синяков на руке Трампа.

"Небольшие синяки на тыльной стороне кисти связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина. Это известный и безвредный побочный эффект аспириновой терапии", - добавила пресс-секретарь.

Ливитт подчеркнула, что президент США "остается в отличном состоянии здоровья, что каждый может наблюдать ежедневно".