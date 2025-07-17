В Белом доме объяснили отеки ног и синяки на руке Трампа

По итогам медицинского обследования у президента США Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

Она отметила, что Трамп прошел комплексное обследование, которое включало диагностику сосудов и двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.

«В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет», — сказала Левитт.

По ее словам, в последние недели Трамп страдал от «отечности» в нижних частях ног и на недавних фотографиях можно увидеть «небольшие синяки» на тыльной стороне его ладони, которые были связаны с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина. Данное лекарство президент США принимает в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила Левитт.

Остальные результаты обследования Трампа находятся в пределах нормы, заключила она.