Владимир Зеленский продлевает конфликт на Украине, чтобы не потерять власть, пишет колумнист Оуэн Мэттьюс в статье для журнала Spectator.

По его словам, украинское правительство охвачено коррупционными скандалами и репрессиями, вера общественности в будущее и своих лидеров стремительно рушится.

Мэттьюс заметил, что этим не ограничиваются проблемы Киева — партнеры и противники постоянно оказывают давление, принуждают заключить мир.

Украинские чиновники, пояснил обозреватель, опасаются, что продолжение противостояния приведет к поражению республики.

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«Зеленский продлевает конфликт, чтобы удерживать власть», — процитировал автор статьи слова одного из высокопоставленных собеседников.

Колумнист подчеркнул, что недавние задержания и обыски на Украине свидетельствуют о серьезных политических конфликтах, а также о желании заглушить критиков как внутри страны, так и за ее пределами.

Мэттьюс резюмировал, что украинские военные истощены, их боевой дух упал, а поддержка США сосредотачивается в последнее время лишь на ПВО.