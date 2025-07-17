Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль

Президент Турции подверг Израиль жесткой критике и пообещал не допустить раздела Сирии, выступая после заседания кабинета министров в Стамбуле.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС. В своем обращении к нации Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

«Израиль является террористическим государством, не признающим право и принципы», – заявил Эрдоган в прямом эфире телеканала TRT Haber.

Также он подчеркнул, что под предлогом ситуации с друзами Израиль за последние два дня перенес свои «преступные действия» на территорию Сирии. Эрдоган отметил, что агрессия Израиля сегодня стала основной проблемой для всего региона. По его словам, те, кто последует примеру Израиля, рано или поздно осознают, что допустили большой просчет.

Президент Турции особо отметил, что его страна не позволяла дезинтеграции Сирии в прошлом и не допустит этого ни сегодня, ни в будущем. Эрдоган назвал защиту территориальной целостности и единства Сирии фундаментальной политикой Анкары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска. Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде.