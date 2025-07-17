Мерц рассказал, когда Украина получит дальнобойное оружие

Украина получит дальнобойное оружие, произведенное в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, в ближайшие недели и месяцы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Он отметил, что «обстоятельно пообщался» с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о военной поддержке Украины.

«Речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Киева лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire», — сказал Мерц на пресс-конференции со Стармером.

По его словам, Киев получит дальнобойные системы, созданное при взаимодействии украинских, британских и немецких оборонных заводов, «в течение ближайших недель и месяцев».