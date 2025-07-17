В Европе считают, что украинские военные не смогут продержаться на поле боя против российской армии дольше 50 дней. Ровно столько глава Белого дома Дональд Трамп дал России, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом рассказал подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», — сказал Боссхард.

Его слова публикует ТАСС.

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По словам подполковника, Трамп недавно публично отметил, что обстановка на Украине "вышла из-под контроля". Аналитик считает, что у действующего президента США остается ограниченное количество времени для оказания поддержки украинским военным с целью стабилизировать положение на линии фронта до того момента, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский выступят с новыми инициативами по мирному урегулированию в адрес России.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.

Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.