Запад не может смириться с мыслью, что Россия остается одним из наиболее важных игроков в международной политике, поэтому стремится нанести ей поражение. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Россия презентует себя как гарант сформировавшихся в прошлом веке и закрепленных в Уставе ООН принципов международного права <…> элите Запада трудно смириться с этой реальностью. Поскольку она не может помешать росту могущества Китая, западная элита традиционно выступает против того, чтобы Россия играла роль соперника, блокирующего экспансию Запада на евразийское направление», — говорится в сообщении издания.

Без соответствующего исторического контекста нельзя объяснить активное вовлечение Запада в конфликт на Украине.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.