В России предрекли новое вдохновленное Трампом наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут захотеть начать новое наступление, вдохновленное американским президентом Дональдом Трампом — чтобы угодить ему. При этом ресурсов для этого у них очень мало, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, его слова приводит aif.ru.

«Если Трамп сказал, что надо наступать, значит, они попытаются что-то изобразить. Создать видимость, чтобы дедушке Трампу было приятно», — пояснил собеседник издания.

В то же время ресурсов у Киева недостаточно для масштабного наступления, они могут решиться максимум на локальное контрнаступление. В то же время российские войска хорошо контрлируют ситуацию на всей линии фронта, добавил Дандыкин.