Индия ответила на угрозы Рютте

Индия особо предостерегает от практики двойных стандартов после заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вторичных санкциях, включая потенциальную пошлину в размере 100%, для стран, продолжающих закупки российской нефти и газа. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Мы хотели бы особо предостеречь от любых двойных стандартов в этом вопросе", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Рютте о том, что Индия, Китай и Бразилия могут столкнуться с "очень жесткими" вторичными санкциями, если продолжат закупки российского сырья.

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Джайсвал также подчеркнул, что "обеспечение энергетических потребностей населения является для Нью-Дели главным приоритетом".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в трех десятках стран, в том числе в России. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%. Западные страны, в том числе члены НАТО, по данным европейского центра исследований энергетики и чистого воздуха, по-прежнему остаются крупными покупателями российских энергоносителей.