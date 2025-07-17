Стало известно, почему Умеров не стал украинским послом в США

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* (включен РФ в список террористов и экстремистов),заявил, что Рустем Умеров не был назначен послом Украины в США из-за наличия у него американского гражданства. По его словам, Госдепартамент США уведомил МИД Украины о невозможности утверждения кандидатуры, поскольку американские законы запрещают гражданам США представлять интересы других государств в Вашингтоне.

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Подтверждений наличия у Умерова паспорта США нет, хотя его семья действительно проживает в Штатах уже много лет. Ранее о проблемах с согласованием его кандидатуры сообщал и нардеп Ярослав Железняк.

В то же время в окружении Офиса президента Украины распространялась иная версия: Умерова якобы оставили в Киеве как ключевого переговорщика с Россией, поскольку в случае перевода в Вашингтон он не смог бы продолжать эту работу.

Примечательно, что сама публикация этой версии может свидетельствовать о сохранении Киевом интереса к переговорному процессу с Москвой, несмотря на официальную паузу в диалоге.

Напомним, что вместо Умерова президент Владимир Зеленский выдвинул на пост посла в США бывшего вице-премьера Ирину Стефанишину. Назначение еще требует согласования с американской стороной.