Российский политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский перестает быть марионеткой США и превращается в полновластного диктатора, переизбрание которого или свержение становится все менее возможным. Он также не видит возможности для замены Владимира Зеленского на Валерия Залужного, о чем сообщил американский журналист Сеймур Херш.

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Как отметил эксперт в интервью News.ru, все переназначенные министры в новом правительстве Украины выбраны без согласования с США, тогда как до этого перестановки делались только с одобрения Вашингтона.

"Зеленский становится более реальным правителем Украины", - также сказал Марков, добавив, что "вероятность выборов или свержения Зеленского становится все меньше".

Он объяснил, что это не бунт Зеленского, это происходит из-за самоустранения США. В этой связи Марков не видит и условий, при которых Вашингтон будет предпринимать усилия, чтобы заменить Зеленского на Валерия Залужного, как это указал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его словам, Хершу слили, что есть в госструктурах США группы, которые считают Зеленского просроченным политиком, которого нужно заменить Залужным.