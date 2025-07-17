Глава крупной IT-компании попался на измене во время концерта Coldplay

Оператор на концерте британской рок-группы Coldplay случайно раскрыл измену женатого генерального директора ИТ-компании Astronomer Энди Байрона, который обнимал руководителя HR-отдела Кристин Кэбот. Пара попала в объектив «камеры поцелуев», которая часто используется на крупных музыкальных мероприятиях и спортивных играх.

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Инцидент произошел на концерте в Бостоне. После того, как объятие Байрона и Кэбот попало на большой экран, гендиректор компании поспешил спрятаться от камеры, в то время как его спутница просто отвернулась. Солист Coldplay Крис Мартин сразу же обратил на пару внимание.

— Тысячи людей разразились смехом, собравшимся на стадионе Gillette, когда Мартин съязвил: «О, что... Либо у них роман, либо они очень застенчивы», — передает слова солиста Coldplay таблоид The Sun.

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