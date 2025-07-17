Массовые убийства арабских бедуинов произошли в Эс-Сувейде

Незаконные вооруженные формирования устроили массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев в сирийском городе Эс-Сувейда после того, как его покинули правительственные войска. С таким утверждением выступило агентство SANA.

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По данным его источников на местах, в районе аль-Микуас на востоке города произошли массовые убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей. Точное число погибших и пострадавших в результате данных нападений пока неизвестно. Оставшиеся в живых бедуины спешно покидают места своего проживания после угроз новых атак, отмечают источники SANA.

Со своей стороны сирийская газета Al Watan утверждает, что за беспорядками в Эс-Сувейде якобы стоят сторонники радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который выступает за сближение с Израилем и накануне призвал к неповиновению властям в Дамаске.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда, где большинство населения составляют друзы, вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и друзскими отрядами самообороны. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Вечером 16 июля Минобороны Сирии объявило о выводе всех военных сил из города Эс-Сувейда в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня. Как указывалось в заявлении, "войска покидают Эс-Сувейду после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы". Духовный лидер друзов шейх Юсеф Джарбуа, в отличие от Хикмета аль-Хаджари, приветствовал соглашение о полном прекращении военных действий,

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.