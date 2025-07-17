Британцы увидели главную угрозу стране в действиях Трампа

Граждане Великобритании видят в действиях президента США Дональда Трампа самую большую угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией J.L. Partners, передает РИА Новости.

Отмечается, что в действиях Трампа наибольшую угрозу нацбезопасности видит 33% британцев. На втором месте находится терроризм (32%), а на третьем — Китай (25%).

Вместе с этим уровень недоверия британцев к США за последний год вырос в полтора раза — с 26 до 41%. Ближайшего союзника Великобритании в лице Соединенных Штатов видят только 31% опрошенных, в 2024 году этот показатель составлял 54%.

Исследование проводилось с 27 по 29 мая. В нем приняли участие 2132 британцев.