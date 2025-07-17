Трамп напугал британцев больше терроризма и Китая

Действия президента США Дональда Трампа напугали британцев больше терроризма и Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на исследование компании J.L. Partners.

Отмечается, что доверие к Соединенным Штатам среди британцев резко упало за последние 12 месяцев. Доля британцев, которые заявляют, что доверяют ответственным действиям Америки в мире, снизилась с 53 процентов в 2024 году до всего лишь 38 процентов в 2025 году.

Газета обратила внимание, что резкие изменения произошли после возвращения Трампа в Белый дом. 33 процента опрошенных посчитали действия президента США более серьезными угрозами национальной безопасности, чем терроризм (32 процента) или усиление Китая (25 процентов).