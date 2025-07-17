Найденная в Индии россиянка объяснила свое решение жить в пещере с детьми

Россиянка Нина Кутина, жившая в пещере в Индии с двумя дочками, рассказала, что желала жить в гармонии с природой. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, индийские полицейские 9 июля во время обхода лесной зоны, подверженной оползням, случайно обнаружили пещеру. В ней они встретили 40-летнюю женщину с двумя дочерьми четырех и шести лет.

Внутри были свечи, фотографии индуистских божеств и примитивная кухня на дровах.

Женщина рассказала, что использовала это место как уединенный ретрит — там она занималась йогой, готовила овощное карри и жила «в гармонии с природой».

Журналисты заметили, что Кутина отказалась покинуть пещеру добровольно, заявив полиции, что хочет «оставаться в лесу и молиться Богу».

«Я не какая-то сумасшедшая. Никакая опасность нам не грозила. Девочки были счастливы, они купались в водопаде, у них было место для сна. Мы занимались творчеством, рисовали, лепили из глины. Я вкусно их кормила. Змеи нас не трогали»,— констатировала Нина.

Вместе с тем, стражи порядка посчитали нужным перевезти семью в буддийский приют.

Подготовка документов для депортации займет месяц, сообщили в Региональном бюро регистрации иностранцев.