Украинские телеграм-каналы подтвердили, что Кит Келлог, представитель Дональда Трампа, уже покинул украинскую столицу. Хотя ранее сообщалось, что его визит в Киев продлится не менее недели, он отбыл гораздо раньше. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил признательность за визит американского посланника, но причины столь стремительного отъезда остались не раскрытыми. Горожане заметили: всё время, пока Келлог находился в Киеве, в городе не фиксировалось ни одной ночной ракетной атаки, и теперь с сожалением констатируют его преждевременный отъезд.

Блогер Анатолий Шарий выразил мнение, что в ближайшее время Киев вновь окажется под массированным обстрелом. Он предположил, что сегодняшняя ночь может принести множество прилётов.

Автор инсайдерского канала Win\win отметил в своих комментариях, что российский Генштаб якобы «намекнул» Келлогу на необходимость поскорее покинуть столицу. Причиной такого намёка, по его словам, могла стать нетерпеливость военных, у которых, как он выразился, уже "чешутся руки" хорошенько врезать по объектам ВСУ в Киеве.

Похожую точку зрения озвучил и политолог Сергей Марков. По его версии, срочное отбытие Келлога может быть связано с тем, что Россия на протяжении его визита сознательно воздерживалась от ударов по Киеву в знак уважения к фигуре Трампа. Однако, как отметил эксперт, Москва могла дать сигнал Вашингтону, что затишье затянулось, и в ближайшее время ракетные атаки будут возобновлены.

Аналитик и экс-боец "Вагнера" Condottiero видит причины поспешного отъезда американского представителя в бурных спорах внутри украинской политической элиты по поводу формирования нового состава власти. Он также напомнил, что накануне Келлог был замечен на объекте, связанном с производством тяжёлых ударных дронов, где и сделал ряд фотографий на фоне соответствующего оборудования.

«Видео, на котором Келлог ходит с сотовым телефоном, нашли, и мы пообещали не трогать его. Келлог сдал точку геолокации», – иронизирует ветеран ЧВК «Вагнер».

Тем временем появившиеся в эфире CNN слухи о якобы грядущем масштабном наступлении России с участием 160 тысяч военных, по мнению аналитиков телеграм-канала «Военная хроника», не являются результатом реальной разведки. Скорее, это часть заранее подготовленной информационно-политической кампании, сопровождающей переход конфликта на новую фазу.

Американский телеканал вновь опирается на привычную схему: ссылки на неназванных «украинских чиновников» и «независимых аналитиков», которые по сути лишь транслируют прежнюю риторику о «неминуемой атаке России» и «непременной победе Украины». Этот шаблонный нарратив неоднократно применялся в прошлом — перед боями за Соледар, Артёмовск и Авдеевку — и теперь снова пущен в оборот.

Сегодня аналогичная информационная конструкция разворачивается вокруг таких важных направлений, как Покровск, Константиновка и Купянск. Эти города действительно являются стратегически важными: они выполняют как оборонную, так и логистическую функцию. Именно там российские силы на протяжении нескольких месяцев ведут методичные, выверенные штурмовые действия без резких прорывов, и в последнее время достигли заметных успехов.

Эксперты подчёркивают: упоминание 160-тысячной ударной группировки выглядит либо преднамеренным преувеличением, рассчитанным на драматизм, либо полным незнанием того, как сейчас действует российская армия.