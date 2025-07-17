Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит расстроена из-за решения суда по «трансгендерному»* делу журналистки Наташи Рей. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в Daily Mail.

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В последнее время жена президента ведет себя отстраненно. Выяснилось, что причиной ее поведения является проигрыш против сторонников теории заговора.

Макрон надеялась, что уголовное дело о клевете остановит борьбу, однако оно только вызвало общественный резонанс.

— Ситуация стала невыносимой, — цитирует слова представителя правоохранительных органов издание.

3 июля французского хирурга Франсуа Фэвра, который заявлял о трансгендерном* переходе Брижит Макрон, нашли мертвым в 12-м округе Парижа: он выпал из окна своей квартиры. Сестра врача рассказала, что он не был склонен к самоубийству, и предположила, что его смерть может быть связана с разоблачительным интервью, которое Фэвр планировал дать в ближайшее время.

Сама Брижит намерена оспорить в суде оправдательный вердикт журналистке, заявившей о ее трансгендерности*.

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