Харви Вайнштейн, отбывающий наказание в тюрьме за сексуальное насилие, признался, что действительно домогался Гвинет Пэлтроу, которая уже долгое время рассказывает о пережитом. Ещё в мае скандально известный продюсер дал интервью прямо из-за решётки, в котором опроверг обвинения актрисы и заверил: никаких преступлений по отношению к ней он не совершал. Однако стенограмма его допроса доказывает обратное, пишет RadarOnline.

Судя по записи, Харви действительно приставал к Гвинет, когда той было всего 22 года. На тот момент она, кстати, состояла в отношениях с Брэдом Питтом. По словам Вайнштейна, позднее он принес ему извинения.

«Она знает, что я чувствовал. Я сказал ей, что извинился, и извинился перед Брэдом Питтом», — передаёт портал слова Харви.

Напомним, Пэлтроу стала жертвой Вайнштейна в его гостиничном номере в 1996 году — сразу после того, как он утвердил её на роль в фильме «Эмма». Продюсер предложил ей пройти в спальню якобы для того, чтобы сделать массаж.