Пока вы не уснули: Медведев о способе спасти Украину и сенсационное признание Вайнштейна
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Медведев предложил способ спасти Украину
Демилитаризация может спасти Украину от использования в геополитических играх. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах», — передает слова Медведева ТАСС.
В Индии сделали заявление об отказе от российской нефти
Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если российские энергоносители попадут под санкции США. Об этом заявил министр нефти республики Хардип Сингх Пури, передает Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней.
МИД Польши отреагировал на удар по польскому заводу на территории Украины
В Виннице на Украине в результате удара российских войск пострадал завод польской компании Barlinek Group, который занимается производством деревянных напольных покрытий.
Это вызвало реакцию со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, передает Telegram-канал «Два майора».
Суд приговорил к 6 годам генерала Шестерова
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у оборонного ведомства и парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.
«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявил судья Алексей Коростелев.
В МИД Украины отреагировали на слова Орбана о границах страны
Представитель МИД Украины Георгий Тихий обратился к системе искусственного интеллекта Grok для того, чтобы разъяснить премьеру Венгрии Виктору Орбану «что такое Украина». Об этом он сообщил в соцсети X.
«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится», — отметил он.
В Кремле высказались об ограничениях мобильного интернета в России
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказался об ограничениях мобильного интернета в России.
«Всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано. Угроза существует, угроза очевидна. Нужно принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.
На Украине обратились с требованием к премьеру Венгрии
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, потребовал от премьер-министра Венгрии ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления военкомов.
По его словам, судьи ежедневно легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан. При этом, как подчеркнул политик, ни одного приговора сотрудникам военкоматов вынесено не было.
Вайнштейн сделал сенсационное заявление на фоне обвинений в домогательствах
Харви Вайнштейн, отбывающий наказание в тюрьме за сексуальное насилие, признался, что действительно домогался Гвинет Пэлтроу, которая уже долгое время рассказывает о пережитом.
Ещё в мае скандально известный продюсер дал интервью прямо из-за решётки, в котором опроверг обвинения актрисы и заверил: никаких преступлений по отношению к ней он не совершал. Однако стенограмма его допроса доказывает обратное, пишет RadarOnline.
Раскрыт реальный ущерб от ударов США по ядерным объектам Ирана
Только один из трех ядерных объектов Ирана был серьезно поврежден в результате ударов США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
«Один из трех объектов по обогащению урана в Иране, подвергшихся удару со стороны США в прошлом месяце, был практически полностью разрушен... Однако два других объекта не были так сильно повреждены», — сказано в сообщении.
Рада утвердила нового премьер-министра Украины
Юлия Свириденко получила поддержку парламента Украины и назначена главой правительства вместо ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля.
Верховная рада Украины проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны, передает ТАСС.