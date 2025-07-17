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Медведев предложил способ спасти Украину

Демилитаризация может спасти Украину от использования в геополитических играх. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах», — передает слова Медведева ТАСС.

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В Индии сделали заявление об отказе от российской нефти

Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если российские энергоносители попадут под санкции США. Об этом заявил министр нефти республики Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней.

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МИД Польши отреагировал на удар по польскому заводу на территории Украины

В Виннице на Украине в результате удара российских войск пострадал завод польской компании Barlinek Group, который занимается производством деревянных напольных покрытий.

Это вызвало реакцию со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, передает Telegram-канал «Два майора».

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Суд приговорил к 6 годам генерала Шестерова

© Министерство обороны РФ

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у оборонного ведомства и парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявил судья Алексей Коростелев.

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В МИД Украины отреагировали на слова Орбана о границах страны

Представитель МИД Украины Георгий Тихий обратился к системе искусственного интеллекта Grok для того, чтобы разъяснить премьеру Венгрии Виктору Орбану «что такое Украина». Об этом он сообщил в соцсети X.

«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится», — отметил он.

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В Кремле высказались об ограничениях мобильного интернета в России

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказался об ограничениях мобильного интернета в России.

«Всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано. Угроза существует, угроза очевидна. Нужно принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.

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На Украине обратились с требованием к премьеру Венгрии

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, потребовал от премьер-министра Венгрии ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления военкомов.

По его словам, судьи ежедневно легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан. При этом, как подчеркнул политик, ни одного приговора сотрудникам военкоматов вынесено не было.

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Вайнштейн сделал сенсационное заявление на фоне обвинений в домогательствах

Харви Вайнштейн, отбывающий наказание в тюрьме за сексуальное насилие, признался, что действительно домогался Гвинет Пэлтроу, которая уже долгое время рассказывает о пережитом.

Ещё в мае скандально известный продюсер дал интервью прямо из-за решётки, в котором опроверг обвинения актрисы и заверил: никаких преступлений по отношению к ней он не совершал. Однако стенограмма его допроса доказывает обратное, пишет RadarOnline.

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Раскрыт реальный ущерб от ударов США по ядерным объектам Ирана

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Только один из трех ядерных объектов Ирана был серьезно поврежден в результате ударов США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Один из трех объектов по обогащению урана в Иране, подвергшихся удару со стороны США в прошлом месяце, был практически полностью разрушен... Однако два других объекта не были так сильно повреждены», — сказано в сообщении.

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Рада утвердила нового премьер-министра Украины

© Соцсети

Юлия Свириденко получила поддержку парламента Украины и назначена главой правительства вместо ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля.

Верховная рада Украины проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны, передает ТАСС.

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