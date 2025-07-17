Премьер Грузии заявил о четырех сорванных революциях в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство смогло пресечь четыре попытки революции в стране и обеспечить экономический рост, несмотря на давление из-за рубежа. Об этом сообщает 1tv.ge.

Ранее Кобахидзе заявлял, что в Грузии была сорвана попытка устроить переворот по сценарию украинского Евромайдана. По словам премьера, с ноября 2020 года в Грузии произошли четыре попытки устроить революцию, и все они финансировались из-за рубежа.

Кобахидзе подчеркнул, что «даже в условиях шантажа» власти Грузии обеспечивают стремительное экономическое развитие страны. Он пообещал, что развитие в этом направлении будет продолжено.

«Хотя за эти четыре года мы пережили четыре попытки революций, несмотря на это, мы сохраняем первое место в регионе и в Европе по темпам экономического роста. Так будет и дальше», - заявил премьер.

Кобахидзе ранее говорил, что «определенные представители украинской стороны» пытались открыть в Грузии «второй фронт» против России. По мнению Кобахидзе, силы за пределами Грузии пытаются сделать страну «мишенью для России».