Представитель МИД Украины Георгий Тихий обратился к системе искусственного интеллекта Grok для того, чтобы разъяснить премьеру Венгрии Виктору Орбану «что такое Украина».

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Об этом он сообщил в соцсети X.

«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится», — отметил он.

17 июля глава венгерского кабмина заявил о том, что, прежде чем выстраивать отношения с Киевом, Европа должна понять, что вообще из себя представляет Украина.

По его словам, первостепенной задачей является заключение мирного соглашения, а затем необходимо установить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной.

Песков не прокомментировал призыв Орбана определить статус Украины

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Орбан также заявлял, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство.