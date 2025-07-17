Рада утвердила состав нового правительства Украины

Верховная рада по представлению премьер-министра Украины Юлии Свириденко утвердила новый состав правительства.

Должность первого вице-премьера - министра цифровой трансформации занял Михаил Федоров, вице-премьером по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины стал Алексей Кулеба (сохранил пост), Тарас Качка занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Министром молодежи и спорта Украины стал Матвей Бедный (сохранил пост), министром юстиции - Герман Галущенко, министром энергетики - Светлана Гринчук, министром по делам ветеранов - Наталья Калмыкова (сохранила пост), министром внутренних дел - Игорь Клименко (сохранил пост), министром образования и науки - Оксен Лисовой (сохранил пост), министром здравоохранения - Виктор Ляшко (сохранил пост), министром финансов - Сергей Марченко (сохранил пост), министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства - Алексей Соболев, министром социальной политики, семьи и единства - Денис Улютин.

Ранее Рада по представлению Зеленского проголосовала за назначение новым премьер-министром Украины Юлии Свириденко. Накануне Зеленский по своей квоте внес в Раду также представления на назначения Андрея Сибиги главой МИД, а главой Минобороны Дениса Шмыгаля. Голосование по ним еще не состоялось.