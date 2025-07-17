Одесситка попыталась устроить взрыв у Дома Профсоюзов

В Одессе задержали женщину, которая попыталась устроить взрыв у военкомата рядом с Домом Профсоюзов. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

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«В Одессе на Куликовом поле задержали женщину с взрывчаткой, которая собиралась устроить теракт», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время задержания были слышны выстрелы, а территория площади оцеплена. По сообщениям прессы, информация о наличии взрывчатки у одесситки не подтвердилась.

Ранее сотрудники военкомата Кировоградской области задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко и выдали ему повестку. Митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации, и он может быть отправлен на фронт.