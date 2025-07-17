Французский певец получил подарок от Путина

Посол России во Франции Алексей Мешков передал французскому певцу и общественному деятелю Франсису Лаланну портрет российского президента Владимира Путина с его личным автографом. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

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Встреча артиста и дипломата состоялась накануне. Музыкант ранее подарил главе государства сборник стихотворений собственного сочинения под названием «Право на сопротивление». Мешков поблагодарил Лаланна за его активную гражданскую позицию и вклад, который тот внес в укрепление культурных связей между Россией и Францией.

— Глава российской дипмиссии выразил благодарность Лаланну за его неизменную доброжелательность к России, — передает официальный сайт посольства.

Многие западные деятели искусства высказывают поддержку России, в том числе президенту. Так, сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что вполне может снять художественный фильм о Владимире Путине. Он отмечал, предложений такого рода ему пока что не поступало. Возможный сюжет полнометражный картины постановщик также не стал уточнять.