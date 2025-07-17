Вызывает серьезные опасения милитаризация Германии и пропаганда военной службы среди детей. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, пишут «Известия».

Вагенкнехт обратила внимание на то, что детям все чаще рекламируют военную карьеру и перспективу участия в боевых действиях вместо достойного образования.

«Нам нужен Бундесвер, способный защитить нашу страну. Но эта военная пропаганда дает понять, что нашим детям не нужны хорошие школы или хорошее образование. Нет, перспектива такова: станьте солдатом и когда-нибудь сражайтесь на войне», - подчеркнула политик.

Также она усомнилась в том, что Европа способна пережить военный конфликт с ядерной державой, которой является России, и призвала европейских лидеров сделать все, чтобы не допустить столкновения.

«Мы не переживем войны сегодня, в ядерный век, особенно войны с Россией. (…) Мы должны сделать все возможное, чтобы в Европе больше никогда не было войны, и чтобы мы никогда не воевали с ядерной державой», - подчеркнула лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт»

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц публично отметил, что Россия представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

Германии предрекли последнее мирное лето

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».