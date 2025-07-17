Трамп заманивал малолетних в казино

Президент США Дональд Трамп и финансист Джефри Эпштейн ходили в казино с малолетними девушками.

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Об этом в комментарии телеканалу CNN рассказал работавший на Трампа бывший президент и главный исполнительный директор Trump Plaza, Hostel and Casino с 1987 по 1990 годы Джек О'Доннелл.

«Дональд и Джеффри пришли в казино в ночь на воскресенье, в 1:30. Вы знаете, два приятеля. С ними было три женщины. И комиссия (Комиссия по контролю за азартными играми — прим. «Ленты.ру») ждала меня, потому что они узнали, что женщины, которых они задержали, были слишком молоды для входа в казино», — сказал он,

Как уточнил О'Доннелл, задержанным девушкам было 19 лет, когда как в Штатах разрешено посещать казино с 21 года.

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Ранее Трамп разозлился из-за вопроса журналистов насчет Эпштейна.