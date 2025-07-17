Глава МИД Франции Барро: удары ЦАХАЛ по католическому приходу в Газе недопустимы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X. назвал недопустимыми удары армии обороны Израиля по католическому приходу в секторе Газа. По его словам, обстрел церкви Святого Семейства в Газе, исторически находящейся под защитой Франции, неприемлем. "Я выразил латинскому патриарху Иерусалима (кардиналу Пьербаттиста Пиццабалла. - "Газета.Ru") чувство глубокой тревоги и солидарность нашей страны Пора положить конец бойне в Газе", - подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства. В результате удара ЦАХАЛ по католическому приходу в секторе Газа шесть человек, включая приходского священника, были ранены. Еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. Церковь Святого Семейства - единственный католический храм в палестинском анклаве, которая позволила сотням беженцев разместиться на своей территории. В 2023 году израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа. Сообщалось, что в результате обстрела как минимум две женщины получили серьезные ранения. Ими оказались престарелая мать с дочерью, которых спасти не удалось.