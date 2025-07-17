Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию с визитом в любой момент — у него есть отдельное приглашение для посещения страны в этом году. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

— Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну, — уточнил он.

Также Руденко в беседе с РИА Новости добавил, что сроки и параметры визита на данный момент прорабатываются по дипломатическим каналам.

Ранее Ким заявил заявил о «безусловной поддержке» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине. Он сообщил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 июля.

До этого лидер Северной Кореи также решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, которые участвовали в боевых действиях.