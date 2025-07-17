Оппозиция Молдавии готовится к объединению

Четыре оппозиционные партии Молдавии собираются объединиться в блок, чтобы совместно принять участие в парламентских выборах. Об этом заявил глава Компартии, экс-президент Владимир Воронин, пишет РИА Новости.

Ранее общественная организация «За Молдову» предложила объединить оппозиционные силы для участия в парламентских выборах. По мнению авторов инициативы, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти.

По словам Воронина, в настоящее время объединиться в блок намерены Партия социалистов, Партия коммунистов, а также «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Однако будет возможно присоединение и других политических сил, если они примут такое решение.

«Работа ведется, мы обсуждаем, но сталкиваемся с искусственно созданными проблемами со стороны Агентства государственных услуг и Центральной избирательной комиссии. Речь даже не идет о бюрократии, именно о злонамерении, затягивании времени, они очень не хотят, чтобы мы успели зарегистрироваться», - пояснил Воронин.

Он отметил, что эти структуры постоянно «что-то выдумывают», в частности, присылают письма без даты отправки и без подписей.

Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2025 года. Сейчас правящей партии в стране является проевропейская сила «Действие и солидарность», основанная нынешним президентом Майей Санду в 2016 году.