В ЕС призвали Трампа «надавить» на Китай из-за Украины

Бывший еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что западным странам необходимо усилить давление на Китай, чтобы помочь Украине. Об этом Бретон рассказал в эфире BFM TV.

Бретон отметил, что президент США Дональд Трамп «не любит» военные конфликты, и поэтому хочет остановить украинский кризис. Однако Трамп до сих пор был «довольно сговорчив» в отношении главы России Владимира Путина, считает бывший еврокомиссар.

«Мы чувствуем, что он [Трамп] меняет свой подход. <…> В интересах планеты и коллективной безопасности, если это произойдет побыстрее», - заявил Бретон.

Он добавил, что Китай играет очень важную роль в украинском кризисе. Бретон указал, что Пекин активно покупает российские энергоресурсы по сниженным ценам. По его словам, Китай также поставляет России важные компоненты, в том числе те, что используются в оборонном производстве.

«И всем известна двойственная позиция председателя Си Цзиньпина. Что ж, возможно, пришло время сказать ему: пора оказать давление на Путина, с которым у него вечная дружба», - заключил Бретон.

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня в течение 50 дней.

В то же время Трамп отметил, что не уверен, что США необходимо принимать законопроект о санкциях против РФ. Новая инициатива устанавливает 500-процентные пошлины на продукцию, импортируемую из стран, покупающих российскую нефть.

По задумке Трампа, вместо этого США могут ввести 100-процентные пошлины вне пакета санкций, если боевые действия не остановятся. Меры могут коснуться Китая и Индии.