Российский экс-политик призвал создать в США фонд коммунистических реформ

Экс-глава Калмыкии, бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что в США необходимо создать фонд демократических, социалистических и коммунистических реформ. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Илюмжинов рассказал, что во время работы в FIDE он много путешествовал и общался с Генри Киссинджером, Бараком Обамой, папой римским, далай-ламой, Муаммаром Каддафи и многими другими влиятельными людьми. По словам Илюмжинова, в результате он пришел к выводу, что мир устроен неправильно.

В 2015 году США ввели против Илюмжинова санкции. В конце июня ограничительные меры были сняты указом президента США Дональда Трампа. Илюмжинов рассказал, что во время своей борьбы за снятие санкций предлагал США создать фонд для изменения мировой системы «на более справедливую».

«Посмотрите мои письма, что я там говорил американцам: «Если докажете, что я виноват, то сажайте меня на электрический стул, а если прав, то положите сюда $50 млрд». Эти деньги я бы в США оставил, создал бы там фонд демократических, социалистических, коммунистических реформ», - подчеркнул он.

Ранее на фоне конфликтов с Трампом миллиардер Илон Маск пообещал создать в США оппозиционную партию, которая противостояла бы «объединенной демократическо-республиканской партии». Маск заявил, что новая партия под названием «Америка» «вернет свободу» жителям страны.