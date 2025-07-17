Раскрыт реальный ущерб от ударов США по ядерным объектам Ирана

Только один из трех ядерных объектов Ирана был серьезно поврежден в результате ударов США.

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Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Один из трех объектов по обогащению урана в Иране, подвергшихся удару со стороны США в прошлом месяце, был практически полностью разрушен... Однако два других объекта не были так сильно повреждены», — сказано в сообщении.

По данным пяти действующих и бывших американских чиновников, повреждения оказались недостаточными, чтобы надолго остановить иранскую ядерную программу — Тегеран якобы сможет возобновить обогащение урана в ближайшие месяцы.

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ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.