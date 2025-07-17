Рада утвердила нового премьер-министра Украины

Юлия Свириденко получила поддержку парламента Украины и назначена главой правительства вместо ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля.

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Верховная рада Украины проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны, передает ТАСС. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, что превысило необходимый минимум в 226 голосов. Против данной кандидатуры выступили 22 парламентария. По итогам голосования Свириденко официально возглавила украинское правительство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля. Владимир Зеленский заявил, что Шмыгаль перейдет на пост министра обороны. Зеленский также предложил первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко занять должность премьер-министра.