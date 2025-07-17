Обзор иноСМИ: «Сирия готова воевать с Израилем», обвинитель Пи Дидди и Эпштейна потеряла работу

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Сирия заявила о готовности к войне с Израилем

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что сирийцы не боятся войны. Как сообщает Reuters, такое заявление было сделано после атак Израиля по Дамаску. В то же время Аш-Шараа назвал приоритетом сирийских властей защиту представителей друзской общины и их прав. Израиль ранее пообещал уничтожить сирийские правительственные войска в случае атак на друзов на юге Сирии. Друзы - этноконфессиональная группа, представителей которой живут в Сирии, Израиле и некоторых других странах. Их верования возникли как ответвление шиитского ислама, но многие современные друзы не считают себя мусульманами.

Летом 2025 года у друзов возникли конфликты с бедуинами - кочующими мусульманами-суннитами. Правительство Сирии отправило свои силы в провинцию Сувайда, где идут бои между друзами и бедуинами. Войска должны были сыграть миротворческую роль, но большинство этих солдат совсем недавно воевали с друзами в ходе гражданской войны. Израиль, давний покровитель друзов, решил вмешаться в ситуацию, начал наносить удары по колоннам правительственных сил и по военным учреждениям в Дамаске. В своем первом телевизионном обращении после израильских авиаударов аш-Шараа обратился к друзам, призвав их «не становиться марионетками в руках внешней силы». Он также подчеркнул, что новое сирийское руководство «не из тех, кто боится войны» и «посвятило свою жизнь преодолению трудностей и защите народа, поставив интересы сирийцев выше хаоса и разрушений».

Латвия призвала Трампа не давать России еще 50 дней

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не ждать 50 дней, чтобы ввести пошлины против поддерживающих Россию стран. Как пишет Politico, Браже заявила, что в 50-дневном сроке нет смысла, так он дает российским войскам больше времени.

Браже подчеркнула, что Запад должен «немедленно усилить давление на Москву». ЕС вскоре примет дополнительный пакет санкций, который снизит верхний потолок цен на российскую нефть и затронет финансовый сектор России, отмечает Politico. Единственной страной, выступившей против новых санкций, стала Словакия, рассказали изданию два европейских чиновника. По данным Politico, западные чиновники отнеслись к изменению тона Трампа в отношении России «с осторожным оптимизмом». В то же время один из европейских чиновников подчеркнул, что «с Трампом никогда не знаешь, какой будет окончательная политика».

В США уволили прокурора по делам Эпштейна и Пи Дидди

Федеральный прокурор Манхэттена, дочь бывшего директора ФБР Морен Коми была уволена с работы в Южном округе Нью-Йорка, сообщает CNN. Коми была прокурором по делу обвиняемого в торговле людьми Джеффри Эпштейна и по недавнему делу рэпера Шона Комбса (Пи Дидди).

Причина увольнения Коми пока не ясна, но человек, знакомый с ситуацией, заявил CNN, что ее работа при нынешних американских властях невозможна, учитывая, что ее отец Джеймс Коми «постоянно выступает против администрации». Бывший глава ФБР и критик Дональда Трампа сейчас находится под следствием по подозрению в даче ложных показаний Конгрессу. Увольнение Морен Коми произошло на фоне растущего давления на Трампа с требованием раскрыть больше информации о деле Эпштейна, отмечает CNN. На прошлой неделе Министерство юстиции США сообщило, что «списка клиентов» Эпштейна не существует, а администрация Трампа объявила, что не планирует публиковать какие-либо дополнительные документы по делу.

За несколько дней боев в Сирии погибли сотни человек

Более 350 человек погибли в ходе вооруженных столкновений в сирийской провинции Сувейда с 13 июля, сообщает Al-hadath со ссылкой на сирийских правозащитников. Вечером 16 июля Дамаск объявил о начале вывода своих войск из провинции после массированных авиаударов Израиля и призыва США к прекращению огня.

По предварительным данным, среди убитых насчитывается 55 мирных граждан и 79 бойцов сил самообороны. Также 15 сотрудников сил внутренней безопасности Сирии погибли в результате ударов по Дамаску 16 июля.

В США рассказали об «одностороннем» подходе Трампа к санкциям

Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил Fox News, что республиканцы проголосуют за законопроект о санкциях против России, как только президент Дональд Трамп даст зеленый свет этой инициативе. Законопроект поддержали 85 сенаторов, но его рассмотрение было приостановлено после того, как Трамп заявил о 50-дневном ультиматуме России.

Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, торгующих с Россией, если сделка с Украиной не будет заключена в течение 50 дней. Законопроект о санкциях против России предусматривает введение 500-процентных пошлин. По словам Тьюна, Трамп решил действовать в этом направлении «в одностороннем порядке» - как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину. Как заявил сенатор, Трамп «понимает, что потребуется, чтобы усадить россиян за стол переговоров».