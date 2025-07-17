Президент Венгрии потребовал прекратить нападения на венгров на Украине

В селе Паладь-Комаровцы на Украине сожжена греко-католическая церковь, где проживает венгерское меньшинство, что вызвало резкую реакцию властей Венгрии.

© Daniel Alfoldi/ZUMA/TACC

В селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района Закарпатской области экстремисты сожгли греко-католическую церковь, где проживает венгерское национальное меньшинство, передает ТАСС.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил возмущение в связи с этим инцидентом, а также угрозами в адрес этнических венгров.

«Уверен, что подлое нападение на греко-католическую церковь в Паладь-Комаровцах и провокации против венгров глубоко возмущают всех людей доброй воли независимо от национальности», – сообщил глава государства в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шуйок призвал власти Украины «сделать все возможное, чтобы подобные действия не повторялись». Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, опубликовал фото дома в Закарпатье с надписью на украинском «Венгров на ножи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия потребовала от Евросоюза введения санкций против украинских военачальников. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал санкций ЕС против руководства Украины в связи с гибелью венгра на Украине. Венгрия заблокировала процесс сближения Украины с Евросоюзом из-за ситуации с венграми в Закарпатье.