Максималистские требования НАТО и Украины не совпадают с реальностью на боле боя, в которой Россия одерживает победу в конфликте. Об этом сообщает The American Conservative (AC).

«Максималистские требования, которые выдвигают НАТО и его марионетка Украина, могли бы быть выполнимы, если бы российские войска потерпели поражение в войне. Но реальность на местах совершенно иная. Россия выигрывает войну», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в нынешних условиях лоббирование Вашингтоном конструктивных переговоров об условиях мира выглядит еще более фантастическим, поскольку Киев и его сторонники из НАТО по-прежнему твердо придерживаются максималистских требований, игнорирующих даже самые базовые реалии на поле боя.

Уточняется, что без каких-либо признаков готовности к компромиссу со стороны противника у Москвы мало стимулов участвовать в переговорах.

Ранее была названа компромиссная для России стратегия США по Украине. Отмечается, что президенту США Дональду Трампу следует позволить России и Европе самим разобраться на Украине, а не ошибочно следовать стратегии НАТО.