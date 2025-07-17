СМИ сообщили о «смертном приговоре», который подписал себе премьер Франции

Премьер-министр Франции Франсуа Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «смертный приговор». Об этом пишет Politico.

Отмечается, что инициативы Байру резко раскритиковали национальное объединение Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Они выдвинули требования об отставке нынешнего правительства Франции во главе с Байру.

По данным источников издания, премьер использует жесткие предложения для будущих переговоров по бюджету, рассчитывая, что оппозиция не рискнет брать ответственность за потенциальный финансовый коллапс. Кроме того, политик надеется на возможный компромисс с социалистами. Министр экономики Эрик Ломбард заявил, что согласие с социалистами более вероятно, чем с другими партиями.

Politico пишет, что коалиционные союзники премьера «осторожно» поддержали курс на экономию, но потребовали доработки мер. Окружение президента Франции Эммануэля Макрона также выступило за корректировку некоторых положений.

15 июля Франсуа Байру предложил отказаться от празднования Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств. По мнению премьера, рабочими днями надо сделать не только 8 мая, но и Пасхальный понедельник. По его словам, отмена празднования принесет в государственный бюджет миллиарды евро.

В ходе своего выступления он также анонсировал рост налогов в 2026 году для наиболее состоятельных граждан, чтобы уменьшить дефицит в бюджете Франции.