Президента Украины Владимира Зеленского и его окружение критикуют за скатывание страны к авторитаризму и преследование несогласных с его политикой. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Зеленский и его главные помощники сталкиваются с обвинениями политиков, активистов и дипломатов в том, что они используют чрезвычайные полномочия, предоставленные в соответствии с военным положением, чтобы оттеснить критиков, заткнуть рот лидерам гражданского общества и укрепить контроль», — утверждается в публикации.

По данным издания, правительство обвиняют в том, что оно «скатывается к авторитаризму». Причиной обвинений стали антикоррупционные рейды в отношении видных деятелей и «шаги в пользу лоялистов на руководящих постах».

Ранее итальянское издание L'Antidiplomatico отметило, что украинский лидер сделал множество шагов, свидетельствующих о «повороте в сторону диктатуры».