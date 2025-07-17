В США раскрыли ход Трампа против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с планом НАТО добиться капитуляции Российской Федерации в конфликте с Украиной, пишет American Conservative (AC).

«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель напомнил, что Запад настаивает на полном отказе Российской Федерации от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В США высказались о вкладе Трампа в мир между РФ и Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.