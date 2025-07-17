Ермак призвал критиков Зеленского отправиться на фронт

Критикам украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака стоит отправиться на фронт и «взять пример с солдат». Об этом в интервью The Times заявил сам Ермак.

«Я надеюсь, что некоторые из наших политиков возьмут пример с наших солдат и с такой гордостью, с таким достоинством будут представлять страну», — подчеркнул он.

Как пишет The Times, таким образом Ермак призвал своих политических противников прекратить свои нападки на него и Зеленского.

На фоне растущей критики в адрес Ермака и Зеленского глава офиса президента заявил, что приветствует критику как «помощь», если она исходит от «патриотов».

17 июля газета Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

Отмечалось, что Зеленский и его главные помощники сталкиваются с обвинениями политиков Украины, активистов и дипломатов в том, что они используют чрезвычайные полномочия, предоставленные им в соответствии с военным положением.

Возмущение, как писала FT, возросло после того, как недавно сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) пришли в дом борца с коррупцией Виталия Шабунина в Харькове и изъяли телефоны, ноутбуки и планшеты.